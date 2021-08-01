مدير المسجد الأقصى يحذر من انفجار لا يمكن السيطرة عليه

أكد مدير المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عمر الكسواني، أن "نهج الاحتلال في المسجد وعمليات الضغط المستمر على المرابطين والمصلين ستؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه".

وحذر الكسواني، في تصريحات أوردتها وكالة "شهاب" الفلسطينية اليوم الأحد، من "خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات وأداء الصلوات والطقوس التلمودية في ساحاته".

وأوضح أن "الاحتلال نقل المعركة إلى باحات المسجد بعد حصاره ومنع المصلين من الوصول إليه"، مضيفا أن "قوات الاحتلال فرضت حصارا على الأقصى منذ عصر أمس السبت، ومنعت من هم دون الأربعين عاماً من دخوله".

وقال إن "قوات الاحتلال والوحدات الخاصة حاصرت صباح اليوم المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية"، مشيرا إلى أن "المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية ورددوا عبارات في محيط مصلى باب الرحمة وباب السلسلة".

وشدد على أنه "يربطنا بالأقصى رابط وطني وعقائدي، وأن الشعب الفلسطيني قدم الشهداء والجرحى فداء للأقصى"، داعيا الفلسطينيين للثبات والرباط.

وطالب العالم العربي والإسلامي بتحمل مسؤوليته عما يجري في الأقصى، مشيراً إلى أن "الصمت جرأ الاحتلال للقيام بخطوات خطيرة تجاه المسجد".

واندلعت اشتباكات صباح اليوم في الحرم القدسي بين مجموعة من الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، تزامنا مع زيارات قام بها عدد من اليهود للحرم.