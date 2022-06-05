تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية 

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 614 إصابة جديدة، كما تعافت 444 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 582 ألفا و28 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1488 حالة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 597 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 910 آلاف و935 حالة، كما تعافت 452 حالة ليصل الإجمالي إلى 894 ألفا و93 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2305 حالات عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 88 إصابة وحالة وفاة واحدة، وتماثل 100 شخص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و328 ألفا و670 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و221 حالة، والشفاء إلى مليونين و302 ألف و422 حالة بنسبة 98.9%