الجعفري: سوريا من الدول الرائدة عالميا في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني

نظمت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد ورشة عمل في العاصمة دمشق تحت عنوان القانون الدولي الإنساني (سبل التنفيذ الوطني والمواءمة التشريعية).

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني قوله، خلال افتتاح الورشة، إن سوريا من الدول الرائدة عالميا في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني، مضيفا "نحن في سوريا مضينا قدما في هذا المضمار".

وبين الجعفري أن سوريا تعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية.

بدوره، قال كريستوف مارتن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية غير حكومية وغير منحازة هدفها الأساسي تقديم المساعدات الإنسانية وتسعى لمنع المعاناة وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات والبرلمانات"، مؤكدا مواصلة العمل على تطوير خبرات كبيرة في مجال القانون الدولي الإنساني.

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد عرقسوسي، أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره على أكبر قدر ممكن وخاصة في ظل الحروب والأزمات الإنسانية.