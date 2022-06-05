متحدث الخارجية القطرية يطالب الهند باعتذار علني للمسلمين: الجرأة على مقام النبي محمد جهل فاضح

أعلن مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، عن استدعاء سفير جمهورية الهند لدى الدولة، الدكتور ديباك ميتال وتسليمه مذكرة رسمية، برفض دولة قطر القاطع لتصريحات مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن دولة قطر تطالب الحكومة الهندية بأن تسارع إلى إدانة تلك التصريحات فوراً والاعتذار عنها علناً لكل المسلمين في العالم، مؤكدًا خطورة تمكين خطاب الكراهية والعداء للإسلام في دولة ساهم الإسلام والمسلمون بشكل جلي في تطورها الحضاري، ويمثلون اليوم نسبة كبيرة من مواطنيها.

وأكد أن «من أطلق هذه التصريحات لا شك أنه يجهل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين وتعظيمهم له، وأن الجرأة عليه هو استفزاز متعمد لمشاعر كل المسلمين».

وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إن «الجرأة على مقام النبي الكريم ﷺ جهلٌ فاضحٌ أو حقدٌ ظاهر».

الجرأةُ على مقام النبي الكريم ﷺ جهلٌ فاضحٌ أو حقدٌ ظاهر



لذلك قامت دولة قطر اليوم بتسليم مذكّرة الاحتجاج بشكلٍ صريح وواضح مُطالِبَةً باعتذارٍ علنيٍّ للمسلمين كافة ومُحذّرةً من خطورة خطاب الكراهية والعداء للإسلام والسياسات الداعمة لذلك. https://t.co/jCLv4fEKk5 — د. ماجد محمد الأنصاري (@majedalansari) June 5, 2022

وفي وقت سابق، نوهت وزارة الخارجية القطرية في مذكرة الاحتجاج المقدمة للسفير الهندي، إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب، يشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش، والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية.

وأشارت المذكرة، إلى أن أكثر من ملياري مسلم على مستوى العالم يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي جاءت كرسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند.

وجددت قطر دعمها الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات، حيث أن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين.