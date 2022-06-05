 اليونان تسجل 3313 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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اليونان تسجل 3313 إصابة جديدة و15 وفاة بفيروس كورونا

أثينا - د ب أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 9:34 ص

سجلت اليونان 3313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى 3 ملايين و467 ألفا و979، والوفيات إلى 29 ألفا و901.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 21 مليونا و43 ألفا و225 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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