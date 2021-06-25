وزير صحة سنغافورة يحذر من موجة جديدة من كورونا

قال وزير الصحة في سنغافورة أونج يي كونج إن الموجة التالية من فيروس كورونا (كوفيد-19) في سنغافورة يمكن أن تظهر مع بدء تراجع الأجسام المضادة لدى المواطنين من التطعيمات والإصابات بالسلالة المتحورة أوميكرون، مما قد يتسبب في زيادة في الإصابات في يوليو أو أغسطس.

وقال كونج اليوم الأحد إنه بناء على ما حدث في أجزاء أخرى من العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الموجة الجديدة يمكن أن تكون مدفوعة بالسلالتين "بي ايه 4" و"بي ايه 5".

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن كونج قوله "هذا يرجع إلى حقيقة أنه بمجرد انحسار موجة، نتوقع ظهور موجة جديدة بعد فترة تتراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر".

وأضاف "لن يحدث شيء إلا بعد شهور عندما تبدأ الأجسام المضادة لدينا في التراجع، عندئذ يمكن أن ترى /بي ايه 4/ و/بي ايه 5/ تظهر بحلول يوليو أو أغسطس.. هذا هو تقديرنا".