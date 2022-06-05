مجموعة الاتصال العربية بشأن أزمة أوكرانيا تناقش سبل تخفيف حدة تداعيات الحرب على المنطقة

شارك وزير الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا.

وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والجابية الوطنية بالخارج، نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد، شارك لعمامرة في الاجتماع، رفقة نظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة مصر، والأردن، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والعراق والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وتركزت أعمال هذا الاجتماع حول بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا، ودراسة سبل مواصلة المجموعة لدورها للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي.

كما ناقش الاجتماع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة، وتداعياتها على الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا للزيارة التي قامت بها المجموعة مطلع شهر أبريل الماضي إلى موسكو ووارسو، والاتصالات التي أجرتها مع وزراء خارجية كل من روسيا وأوكرانيا.

وتم إنشاء مجموعة الاتصال العربية بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس الماضي؛ لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية؛ بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها.