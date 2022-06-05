قال الإعلامي عمرو أديب، إن صور الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي تظهر ملئا ثالثا يفوق ما تم تخزينه في الملء الأول والثاني.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن من مصلحة مصر والسودان أن يكون الملء بوتيرة بطيئة وليس سريعة.



وأشار أديب إلى تصريحات مدير سد النهضة مؤخرا، التي وصفها بـ"المستفزة"، وتضمّنت تمهيدًا بما يتم تنفيذه في الوقت الحالي.



وأشار إلى أنّ إثيوبيا قررت تسريع وتيرة عملية بناء السد، دون أن تشغل بالًا بالآثار الجانبية للمشروع على مصر والسودان.



وكانت أديس أبابا قد أعلنت مؤخرا، على لسان مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو، بأنّ الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأقرّ المسؤول الإثيوبي بإمكانية تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، في اعتراف نادر إذ ظلّت إثيوبيا تدعي لفترات طويلة أن إجراءاتها لا تمثل ضررا بدولتي المصب «مصر والسودان».



تصريحات المسؤول الإثيوبي جاءت خلال مقابلة مع قناة العربية، وتضمنت مزاعم بأن السد منيع وأنّ أي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، وذلك على الرغم من عديد التقارير التي تتحدث عن عديد النواقص الفنية في المشروع.