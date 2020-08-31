العراق يدعو إلى إحتواء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد، إلى خلق مسارٍ حواريّ في ظلّ الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة لاحتواء التداعيات المُتزايدة للصراع على كافة الصعد.

وقال وزير الخارجية العراقي ،خلال مُشارَكته اليوم الأحد في إجتماع مجموعة الإتصال العربيَّة على المُستوى الوزاريّ بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، الذي عُقد عبر الفيديو كونفرنس "أنَّ حالة الحرب الروسية - الأوكرانية أصبحت أكثر تأثيراً وتعقيداً على المنطقة، بالنظرِ للمخاطرِ المتزايدة في العديد من البلدان جرّاء إرتفاع أسعار الطاقة والنقص الحاصل في العديد من أنواع المُؤَن وأثر ذلك في مُختلِف المُجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية".

وأكَّد أنَّ تشكيل مجموعة الإتصال العربية كان على أساس إدراك مخاطر وإنعكاسات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على مُجمل الوضع العالميّ سيما في مجالات الطاقة والأمن الغذائي.

وشارَك في الإجتماع الأمين العام للجامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجيَّة كل من مصر والأردن والسعوديَّة والإمارات العربيَّة المتحدة، والجزائر.