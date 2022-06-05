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تركيا تنتقد مناورات أجرتها إسرائيل مع قبرص

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:36 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:36 ص

طالبت وزارة الخارجية التركية، إسرائيل، بألا تكون وسيلة "للاستفزازات والدعاية" التي تقوم بها قبرص، وذلك بعد مناورات عسكرية مشتركة معها.

وكان انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي عام 1974 قد أسفر عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وتركي شمالي، تعترف به تركيا فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن قبرص أجرت تمرينات عسكرية مشتركة مع إسرائيل خلال الفترة من 29 مايو وحتى الثاني من يونيو الجاري. ووُصفت التمرينات بأنها الأكبر في تاريخ العلاقات بين الجانبين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلجيتش، ردا على طلب للتعليق على المناورات الأخيرة، القول إن تركيا تكرر الدعوة للدول التي تشارك قبرص المناورات "لئلا تكون وسيلة لاستفزازاتها ودعايتها الإعلامية".

وشدد على أن تركيا تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق "بحماية مصالح جمهورية قبرص التركية".

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