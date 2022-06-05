﻿فيتول: أمريكا قد تسمح بتدفق المزيد من النفط الإيراني للأسواق لتهدئة الأسعار

أفادت مجموعة "فيتول"، أكبر شركة مستقلة لتداول النفط في العالم، بأن الولايات المتحدة قد تسمح بتدفق المزيد من النفط الإيراني، الخاضع لعقوبات، إلى الأسواق العالمية، حتى بدون إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق متعثرة منذ مارس، وأصبح تجار النفط أكثر تشاؤما بشأن إمكانية نجاح المفاوضين في التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الأصلي الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء عن فيتول، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يرى أن الحاجة إلى خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، تفوق الفائدة المحققة من التطبيق الصارم للعقوبات، بما في ذلك إمكانية مصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية.

وقال مايك مولر، رئيس قسم آسيا في المجموعة، اليوم الأحد في بث صوتي رقمي (بودكاست): "قد يسمح (العم سام) بتدفق أعلى قليلا من هذا النفط".

ورفعت إيران صادراتها من النفط هذا العام، وانتهى الحال بمعظمها في الصين. ووفقا لمحللي الطاقة، فإن التوصل لاتفاق نووي جديد سيؤدي إلى وصول كميات إضافية تتراوح ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا إلى الأسواق الدولية، وهو ما يكفي لتهدئة الأسعار.

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى نحو 120 دولارا للبرميل، بضغط من الاضطرابات التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما يعارض الكثير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أي رفع للعقوبات المفروضة على إيران، يتعرض بايدن لضغوط هائلة لخفض أسعار البنزين، التي قفزت إلى ما يزيد عن 4.80 دولار للجالون الواحد داخل الولايات المتحدة.