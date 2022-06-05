قال المحامي محمد حمودة دفاع كريم الهواري المُدان في قضية حادث تصادم "الشيخ زايد"، إن الحكم على موكله بالسجن 3 سنوات (عادي) وليس مشددا؛ موضحا أن السجن المشدد تُقضى فيه السنة كاملة مهما كانت المدة، بينما السجن العادي وفقا للتعديل التشريعي يكون السجن نصف المدة.

وأضاف حمودة، في اتصال هاتفي لبرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامي معتز عبدالفتاح، على فضائية "الشمس" مساء اليوم السبت، أن القاضي أعطى للمتهم الحد الأدنى للعقوبة وفقا لوجهة نظره، مؤكدا أنه لا تعليق على أحكام القضاء.

وانتقد ما أسماه "ضغط الرأي العام" تجاه المتهم؛ مضيفا: "الولد ده مش زي الصورة ما كتبت عنه، وأنا أثبتت ده، وكون القاضي نزل للحد الأدنى للعقوبة".

وأكد أن موكله ظُلم من الرأي العام، وسيتم الطعن على الحكم الصادر ضده، وأن النقض سيقول كلمته، مضيفا: "الرأي العام لا يحاكم أرجوكم، وهو اللي بيولع الدنيا كلها دون أن ينتظر نتيجة التحقيقات والقضاء".

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة، السبت، قضت بحبس كريم الهواري المُتسبب في حادث تصادم الشيخ زايد ما أسفر عن مصرع 4 طلاب بالسجن 3 سنوات.