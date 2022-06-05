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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الباكستاني يدين قتل 10 شباب من كشمير

د ب أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 12:41 ص

أدان الرئيس الباكستاني عارف علوي بشدة قتل 10 شباب من كشمير في ولاية جامو وكشمير التي تسيطر عليها الهند.

وقال الرئيس إن القوات الهندية تستهدف الشباب الكشميري البرئ بذريعة تنفيذهم ما يسمى بعمليات بحث، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية يوم السبت.

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بأن يولي اهتماما بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في جامو وكشمير، كما طالب الحكومة الهندية بالتوقف الفوري عن انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقتل الشباب الكشميري خارج إطار القانون، بحسب بيان صحفي.

وذكر الرئيس الباكستاني أن التوصل إلى حل سلمي في مسألة جامو وكشمير بما يتماشى مع قرارات الأم المتحدة يضمن السلام الإقليمي.

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