كوريا الشمالية تسجل 73 ألفا و780 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الشمالية 73 ألفا و780 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة أكثر من 4 مليون حالة.

وذكرت وكالة الانباء الكورية المركزية نقلا عن بيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أنه تم تسجيل أكثر من 73 ألفا و780 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذا سادس يوم تسجل فيه كوريا الشمالية أقل من 100 ألف حالة إصابة يومية بالفيروس.

وبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس منذ أواخر أبريل الماضي أكثر من 07ر4 مليون حالة ، من بينها أكثر من 93ر3 مليون حالة تعاف و ما لايقل عن 138 ألفا و 480 حالة يتلقون العلاج حاليا.