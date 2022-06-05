سول :كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد صاروخا باليستيا غير معروف تجاه البحر الشرقي، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي عن الإطلاق عبر رسالة نصية أرسلت للصحفيين. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.