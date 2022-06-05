سفينة تابعة لمنظمة إغاثة ألمانية تنقذ 85 مهاجرا من الغرق بالبحر المتوسط

أنقذت سفينة تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" 85 مهاجرا من الغرق في البحر المتوسط.

وبحسب بيانات طاقم سفينة "سي ووتش 3"، فإنهم نقلوا المهاجرين إلى متن سفينتهم ليلة السبت/ الأحد في نطاق منطقة البحث والإغاثة المالطية، وبذلك فإن إجمالي عدد من تم إغاثتهم على متن السفينة بعد خمس عمليات قامت بها في غضون أيام قليلة يبلغ نحو 310 أشخاص تقريبا حاليا.

وقالت متحدثة باسم المنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المنظمة لا تزال تسأل السلطات عن ميناء آمن لاستقبال هؤلاء الأشخاص.

يشار إلى أن مساعدين متطوعين تابعين لمنظمات مختلفة يبحرون بصورة متكررة لإغاثة أي مهاجرين مهددين بالغرق قادمين إلى أوروبا على متن قوارب. وكثير ممن يتم إنقاذهم يمكنه الذهاب بعد ذلك إلى إيطاليا.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية سجلت خلال الشهرين الماضيين زيادة واضحة في عدد المهاجرين الذين وصلوا إليها على متن قوارب.