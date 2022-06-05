تونس تشارك في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

تشارك تونس في الدورة السابعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الرباط المغربية والذي يستمر حتى 12 يونيو الجاري، بمشاركة 712 عارضا ممثلين لـ 55 دولة من العالم العربي والبلدان الإفريقية والأوروبية والآسيوية والأمريكية بما يفوق 100 ألف عنوان.

ويتضمّن جناح وزارة الشؤون الثقافية التونسية في المعرض مجموعة من منشوراتها الرسمية وإصدارات مجموعة من المؤسسات الثقافية التابعة لها مثل، معهد تونس للترجمة ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمركز الوطني للاتصال الثقافي والمعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد، فضلا عن عدد من الإصدارات التونسية الأخرى لبعض الكتّاب والأدباء التونسيين.

ويُسجّل المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط أيضا مشاركة عدة دور نشر تونسية في الجناح المخصّص لاتحاد الناشرين التونسيين، حيث يتمّ عرض وبيع إصدارات متنوعة من الكتب في مجالات مختلفة كالفنون والدراسات والبحوث الأكاديمية والروايات وكتب الأطفال وغيرها.