حقل الشرارة الليبي للنفط يستأنف إنتاجه بعد شهرين من التوقف

استأنف أكبر حفل للنفط في ليبيا الإنتاج ،بعد توقف دام نحو شهرين، ما يساهم بشكل محتمل في عودة تلك الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"؛ للإنتاج بشكل كامل.

وكان حقل الشرارة، الواقع في غرب البلاد، والذي يمكن أن يضخ 300 ألف برميل في اليوم، قد أغلق بعدما احتشد محتجون بالموقع في أبريل للمطالبة باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعدما أدت حكومة مكلفة من مجلس النواب بقيادة فتحي باشاغا اليمين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن الحقل استأنف عمليات التشغيل.

وليبيا في أمس الحاجة لعائدات صادرات النفط، وهي بلد تشهد صراعا في أغلب الفترات منذ سقوط نظام العقيد القذافي في عام 2011.

وتشتكي الشركات المشغلة لمنشآتها من النفط والغاز من نقص الأموال لمواصلة الإنتاج.

وجاء إغلاق حقل الشرارة في إطار سلسلة من الاضطرابات التي ضربت قطاع الطاقة الليبي مع تصاعد التوترات السياسية.

ووفقا لبيانات جمعتها بلومبرج، بلغت صادرات البلاد من النفط الخام في المتوسط 719 ألف برميل في اليوم في مايو، متراجعة من حوالي 1.2 مليون برميل في اليوم في بداية العام.