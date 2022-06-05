سلطات النقل تحث مواطني لندن على تجنب استقلال مترو الأنفاق غدا بسبب الإضراب

حثت السلطات المشغلة لمترو الأنفاق في لندن، المواطنين، على عدم استخدام المترو غدا الاثنين بسبب إضراب الآلاف من العمال على خلفية خلاف بشأن فرص العمل والمعاشات.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، أن أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل سوف يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة، مما سوف يعطل حركة مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية.

وقالت هيئة نقل لندن إن بعض الرحلات بالقطار سوف تستمر، ولكن من المتوقع حدوث عرقلة كبيرة للشبكة من بداية الخدمة غدا الاثنين حتى الساعة 8 صباح الثلاثاء.

وسوف يتم إغلاق الكثير من المحطات، خاصة في وسط وجنوب لندن، في حين أن المحطات التي سوف تستمر في العمل ستعمل لفترات محدودة.

وقالت هيئة نقل لندن إنه لم يتم طرح مقترحات بشأن المعاشات أو الأحكام والشروط، ولن يخسر أي شخص وظيفته بسبب المقترحات التي وضعتها.

يشار إلى أنه وفقا لاتفاقيات تمويل سابقة، طلبت الحكومة من الهيئة العمل نحو الاستدامة المالية في عملياتها بحلول أبريل 2023.

واقترحت الهيئة عدم التعيين في 500 إلى 600 وظيفة عندما تصبح شاغرة.

وقال اندي لورد، كبير المديرين التشغيليين: "أريد أن أقدم اعتذاري للندن على التأثير الذي سوف يخلفه هذا الاضراب على الرحلات غدا وصباح بعد غد الثلاثاء".