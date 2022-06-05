استشاري حالات حرجة: تخوف عالمي بشأن طفرتين من أوميكرون

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة، إن المتحور الجديد الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، فرعي ويندرج من المتحور أوميكرون، مضيفا أن الطفرتين الأخيرتين "ba4" و"ba5" تسببتا في زيادة الإصابات بالبرتغال.

وأضف سليمان، في اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، أن هناك قلقًا تجاه الطفرتين الأخيرتين من متحور أوميكرون، أن تكونا مقاومة للقاحات الموجودة.

ولفت إلى أن الجرعات التطعيمية من لقاحات فيروس كورونا مر عليها أكثر من شهر؛ ما يفتح الباب لعدة تساؤلات من بينها، هل أصبحت هذه اللقاحات غير فعالة تجاه الطفرتين الجديدتين، وموضحا أن الشركات المصنعة للقاحات ستحاول مقاومة المتحورات الفرعية لأوميكرون.

جدير بالذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، حذر من سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا، والتي ستكون اللقاحات الحالية ضدها غير فعالة.