رجال قبائل باكستانيون ينظمون مسيرات لإعادة فتح طرق التجارة مع أفغانستان

نظم رجال قبائل باكستانيون مسيرات من أجل إعادة فتح طرق التجارة مع أفغانستان، مطالبين الحكومة بالوفاء بالتزامها.

وهتف المتظاهرون بشعارات دعما لمطالبهم، فيما قال متحدثون إن رجال القبائل قدموا تضحيات لاستعادة السلام في البلاد، حسب وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر المتظاهرون أن الحكومة قامت مؤخرا بتركيب سلك شائك، على طرق التجارة.

وحث المتظاهرون رئيس الوزراء وقائد الجيش على المساعدة في إعادة فتح طريقي "أنارجي" و"جورسال"، معربين عن أملهم في أن تحفز تلك الخطوة الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل للمواطنين.

وزعموا أن الوعود التي تم تقديمها لرجال القبائل في السابق، فيما يتعلق بإعادة فتح طرق التجارة، لم يتم الوفاء بها.