المتحدث باسم طالبان: الحريات الدينية محمية في أفغانستان

ردا على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية في أفغانستان، الذي أشار إلى أن هناك انتهاكا واضحا للحريات الدينية في البلاد، ذكر المتحدث باسم حركة "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، أن "الحقوق الدينية والمدنية لجميع الأقليات في أفغانستان محمية".

وذكر مجاهد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم، أن نتائج تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أفغانستان، فيما يتعلق بالحرية الدينية "منقوص" ويستند إلى "معلومات زائفة"، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وكتب في حسابه الرسمي على تويتر "جميع السنة والشيعة والسيخ والهندوس في بلادنا يمارسون شعائرهم الدينية بحرية".

وطبقا لوزارة الخارجية الأمريكية، شهد هذا العام "انتهاكا فجا" للحرية الدينية في الصين وباكستان وإيران وروسيا وميانمار والهند.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان أنه تم انتهاك الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، من قبل الحركة وان القيود الايديولوجية لطالبان أعاقت حريات النساء والفتيات.

وكانت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية قد طلبت سابقا من وزارة الخارجية وضع أفغانستان في المرتبة الأخيرة من تصنيفات الحرية الدينية.

وفيما يتعلق بالحرية الدينية، وصفت اللجنة تولي طالبان للسلطة بأنه "كارثة" على أفغانستان.