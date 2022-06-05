تركيا تعلن تحييد 16 إرهابيا في شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد أن الجنود الأتراك حيدوا 16 "إرهابيا" من ميليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمالي سوريا.



وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر اليوم أن هذا جاء ردا على هجمات. في حين قالت مصادر كردية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الادعاءات التركية لا أساس لها من الصحة.



وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت بشن هجوم جديد في شمال سوريا. وتبرر تركيا هذا بزعم شن هجمات عليها. وقال أردوغان مطلع الأسبوع إنه لم يعد يريد أن "يزعجه أحدا" في منطقة تمتد 30 كيلومترا داخل سوريا.



كانت الهجمات التركية الماضية تركزت بشكل أساسي على وحدات حماية الشعب التي تعتبرها أنقرة فصيلا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه البلاد أيضا منظمة إرهابية.



وتعد هذه الميليشيا الكردية أيضا حليفا للولايات المتحدة في سوريا. وتتواجد القوات التركية بالفعل في مناطق بالقرب من الحدود في شمال سوريا.



وقتل عنصران من حزب العمال الكردستاني أيضا في شمالي العراق، بحسب تغريدة أخرى للوزارة اليوم.



وتنفذ أنقرة بشكل منتظم هجمات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يصنف كذلك منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا.