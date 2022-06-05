فليك ينتقد أداء المنتخب الألماني ويثني على الأزوري

أكد هانسي فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن فريقه افتقد إلى "القوة" و"الدقة" خلال تعادله 1 /1 مع مضيفه الإيطالي مساء السبت في مستهل مشوار الفريقين في دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وكان منتخب ألمانيا هو الأفضل في الشوط الأول لكن كان منتخب إيطاليا هو الأقرب للتسجيل ولكن القائم تصدى لتسديدة بعيدة المدى من جيانلوكا سكاماكا.

وتحسن أداء منتخب إيطاليا تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، كثيرا في الشوط الثاني ونجح لورينزو بيليجريني في تسجيل هدف السبق في الدقيقة 70.

ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك جوشوا كيميتش التعادل للماكينات الألمانية بلمسة متقنة بعد دربكة داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض.

ولم يتعرض فليك للخسارة طوال عشر مباريات قاد فيها المنتخب الإيطالي، ليحل ثالثا في قائمة المدربين الذين نجحوا في تفادي الهزيمة في هذا العدد من المباريات، بعد سيب هيربرجر ويوب ديرفال.

ورغم ذلك لم يكن فليك راضيا عن أداء فريقه وطالب لاعبيه بالتطور بسرعة.

وقال فليك في مؤتمر صحفي "بدأنا المباراة بشكل جيد ثم ضللنا طريقنا بعد 15 إلى 20 دقيقة".

وأضاف "منتخب إيطاليا لعب بشكل جيد جدا وقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء في بناء الهجمات، افتقدنا إلى القوة والصلابة الدفاعية".

وأشار "هذه هي الجوانب التي نحتاج إلى تطويرها حتى نظهر بشكل أفضل يوم الثلاثاء، لم نطبق ما يتم تنفيذه خلال التدريبات ، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".

وأكد "منتخب إيطاليا كان متماسكا ومتمرسا أكثر مما كنا نتوقع، وبالتالي كان من الإيجابي أن ننجح في تسجيل هدف التعادل بعدها مباشرة".

وأوضح فليك "هذا يؤكد أن دوري الأمم الأوروبي يمنحك فرصة مواجهة منافسين غاية في القوة، مستوانا كان سلبيا بشكل عام اليوم، نستطيع ويتحتم علينا أن نبذل المزيد، افتقدنا إلى القوة ودقتنا المعتادة".

وتسبب منتخب إيطاليا في صدمة كروية بفشله في التأهل إلى مونديال قطر، لكن فليك يرى أن الأزوري ليس بعيدا عن تصدر المشهد على صعيد الكرة العالمية لفترة طويلة قادمة.

وتابع مدرب منتخب ألمانيا "إيطاليا أمة تعيش وتتنفس كرة القدم، يتمتعون بالصلابة الدفاعية، أنا معجب بمانشيني وبالطريقة التي لعبت بها إيطاليا في يورو 2020، لقد أصبحنا جميعا مشجعين لإيطاليا بشكل تدريجي ، نشاهد الطريقة التي لعبوا بها خلال تلك البطولة".

وختم فليك بالقول "الأزوري لديه كل ما يحتاجه لإعادة تشغيل وإعادة بناء عصر أخر مهم".

ويلتقي منتخب ألمانيا بعد غد الثلاثاء مع ضيفه الإنجليزي في دوري الأمم الأوروبي على ملعب أليانز أرينا تزامنا مع مباراة إيطاليا مع المجر.