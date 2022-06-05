روما: لا نشن أي حملة معادية لروسيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده لا تشن أي حملة معادية لروسيا، وأن "إيطاليا تحترم شعب روسيا".

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية عن الوزير قوله: "في إيطاليا، لا يقوم أحد بحملة ضد روسيا.. يكفي هذا التغيير للواقع والاستفزازات، إيطاليا تحترم شعب روسيا وستواصل احترامهم دائما".

وأضاف: "وسائل الإعلام الإيطالية منذ بداية الأزمة في أوكرانيا تقوم بعملها بشكل جيد للغاية، وتقدم الحقائق بشكل احترافي.. نحن بحاجة إلى الحفاظ على قناة حوار مفتوحة مع روسيا، لأن روسيا وحدها هي التي يمكنها أن تجلب لنا السلام".

وتابع: "مع ذلك، لا يمكن لوسائل الإعلام لدينا أن تأخذ دروسا في الصحافة من روسيا، ناهيك عن تلقي التهديدات".

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الروسية مطلع يونيو الجاري تقريرا بعنوان "انتهاكات حقوق الصحفيين والمواطنين الروس في الدول الأجنبية"، أشار إلى حالات الاعتداء والتمييز ضد المواطنين الروس في إيطاليا، والحملة ضد الثقافة الروسية وممثليها، كما سلط الضوء على النهج المتحيز الذي تتبعه وسائل الإعلام الإيطالية عند تغطية الأزمة في أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية، إن محاولة وسائل الإعلام الإيطالية تصوير المهمة الإنسانية الروسية في إيطاليا لمساعدتها في مواجهة جائحة كورونا عام 2020 على أنها عملية تجسس، تضر بالعلاقات بين موسكو وروما.