مقتل رجل بسبب نزاع على الأرض في جنوب تشيلي

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لقي رجل من السكان الأصليين حتفه على ما يبدو بسبب نزاع على الأرض في جنوبي تشيلي.

وذكرت صحيفة "لا تيرسيرا" التشيلية أن الرجل الذي ينحدر من مجموعة "مابوتشي" توفي في مستشفى "فيلاريكا" بعدما أطلق مالك مبنى بأحد المزارع كان يقيم فيه النار عليه.

ووفقا للتقرير، من المقرر أن يمثل المشتبه به للمحاكمة اليوم الأحد.

يذكر أن رجلا لقي حتفه مؤخرا في هجوم على عمال الغابات في جنوب تشيلي.

وفي جنوبى تشيلي، تقع هجمات متكررة وهجمات للحرق العمد على عمليات الحراجة الزراعية والمركبات والمنازل، وتتجه الشكوك نحو جماعات مابوتشي.