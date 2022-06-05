المحليات بألمانيا تدعو لتخفيف العبء عن المواطنين على المدى الطويل

دعا اتحاد المدن والبلديات بألمانيا لإعفاء المواطنين بشكل دائم من أسعار الطاقة المرتفعة.

وقال مدير الاتحاد جرد لاندسبرج لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم الأحد، إنه يجب تطوير مبادئ توضح الطريقة التي يمكن من خلالها تنظيم تخفيف العبء وتنفيذه وتمويله على المدى الطويل.

وتابع: "إذا أراد المرء تجنب وجود منغصات اجتماعية، سيجب التركيز بصفة خاصة على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض"، لافتا إلى أنه يمكن مواجهة المنغصات الاجتماعية بصفة خاصة فيما يتعلق بفواتير المرافق للمستأجرين.

وأضاف أنه يجب الاعتراف بأن الحكومة الاتحادية قد ساعدت بالفعل من خلال حزم تخفيف العبء التي وفرتها، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم مراعاة المتقاعدين مثلا بشكل كافي في هذه الحزم، وأضاف أن إجراءات المساعدة تقتصر على شهور قليلة وعلى عام 2022.