 المحليات بألمانيا تدعو لتخفيف العبء عن المواطنين على المدى الطويل - بوابة الشروق
الأحد 5 يونيو 2022 2:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

المحليات بألمانيا تدعو لتخفيف العبء عن المواطنين على المدى الطويل

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 1:06 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 1:06 م

دعا اتحاد المدن والبلديات بألمانيا لإعفاء المواطنين بشكل دائم من أسعار الطاقة المرتفعة.

وقال مدير الاتحاد جرد لاندسبرج لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم الأحد، إنه يجب تطوير مبادئ توضح الطريقة التي يمكن من خلالها تنظيم تخفيف العبء وتنفيذه وتمويله على المدى الطويل.

وتابع: "إذا أراد المرء تجنب وجود منغصات اجتماعية، سيجب التركيز بصفة خاصة على الأسر والأشخاص ذوي الدخل المنخفض"، لافتا إلى أنه يمكن مواجهة المنغصات الاجتماعية بصفة خاصة فيما يتعلق بفواتير المرافق للمستأجرين.

وأضاف أنه يجب الاعتراف بأن الحكومة الاتحادية قد ساعدت بالفعل من خلال حزم تخفيف العبء التي وفرتها، ولكنه أشار إلى أنه لم يتم مراعاة المتقاعدين مثلا بشكل كافي في هذه الحزم، وأضاف أن إجراءات المساعدة تقتصر على شهور قليلة وعلى عام 2022.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك