 تموين الإسكندرية: حصة المواطن ثابتة من الخبز.. 5 أرغفة في اليوم - بوابة الشروق
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تموين الإسكندرية: حصة المواطن ثابتة من الخبز.. 5 أرغفة في اليوم

أحمد علام
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:28 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:28 ص

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، إن حصة المواطن ثابتة من رغيف العيش بواقع 5 أرغفة لكل فرد على البطاقة التموينية يوميا.

وأضاف سعد الله، في اتصال هاتفي لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "on" مساء اليوم السبت: أن شائعات روجت كذبا أن الحصص عرضة للتخيض؛ ولكن هذا حديث عار من الصحة.

وأوضح أن ما حدث هو أن هناك بعض من المواطنين صرفوا حصة يوم أو اثنين أو ثلاثة لتخزينها بدلاً من التوجه للأفران بشكل يومي بصرف الحصة اليومية، وبالتالي عند صرف حصة يومين أو ثلاثة دفعة واحدة أنه لن يتوجه لصرف حصته إلا في اليوم الرابع، نظرا لأنه خزن حصص الأيام الثلاثة السابقة.

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