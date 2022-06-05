زعيم الخضر الألماني يدعو لتغيير سريع لقانون الحماية من عدوى كورونا استعدادا للشتاء

دعا رئيس حزب الخضر الألماني، أوميد نوريبور، لتغيير سريع في قانون الحماية من العدوى من أجل مكافحة وباء كورونا.

وقال نوريبور لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الأسبوعية في تصريحات تم نشرها على الإنترنت اليوم الأحد: "إننا بحاجة لاتفاق في أقرب وقت ممكن. كلما قمنا باستعدادات لفصل الخريف بشكل مبكر، سيكون ذلك أفضل".

وتابع زعيم حزب الخضر أنه من المهم عدم تكرار أخطاء العامين الماضيين، وأكد: "يجب ألا يمر الصيف بلا فائدة".

يشار إلى أنه تم مثلا إلغاء الإلزام العام بارتداء كمامات بالنسبة للفعاليات وعند التسوق من خلال تعديل قانون الحماية من العدوى منذ بداية أبريل الماضي. ويسري ذلك مع تعديلات أخرى حتى 23 سبتمبر القادم.

وقال نوريبور: "يجب أن يتسنى للمرء زيادة الإجراءات إذا حدث وضع طارئ. يبدأ ذلك بإلزام ارتداء الكمامة وقواعد التباعد، ثم الوصول إلى قواعد الدخول مثل قاعدة (جي 3) التي تسمح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار سلبية بالدخول إلى مطاعم وفعاليات".

وأكد زعيم حزب الخضر أنه من الضروري توافر أساس قانوني يتم تكييفه، بحيث يمكن القيام بما هو ضروري وفقا لتطورات الوضع. وقال: "الوضع الآن يتمثل في أنه ليس لدينا أساس قانوني لإلزامية ارتداء كمامات".