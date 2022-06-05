سبوتنيك: استئناف انتاج النفط من حقل الشرارة الليبي

أكد مصدر ليبي، اليوم الأحد، عودة العمل والإنتاج في حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غربي البلاد، بعد توقف لمدة شهرين بسبب الاحتجاجات.



وقال المصدر الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «سبوتنيك»: «تمت إعادة العمل داخل حقل الشرارة النفطي والعمل على إعادة إنتاج خام النفط مجددا اليوم»، مؤكدا أن «شعلة الأبراج داخل الحقل مشتعلة وتؤكد استئناف إنتاج النفط من جديد داخل حقل الشرارة النفطي».



هذا وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في وقت سابق، أن إغلاق حقول الشرارة والفيل يتسبب في خسائر يومية تبلغ 160 مليون دينار ليبي، (34439248.00 دولار أمريكي).



وحسب بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رصدت فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، جراء إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل.



يشار إلى أن إغلاق الحقول النفطية في ليبيا خاصة حقل الشرارة أمر تكرر كثيرا منذ ثورة العام 2011 لأسباب عديدة منها الخلافات السياسية، ومنها مطالب فئوية في بعض الأوقات، كما حدث حينما قام بعض المسؤولين عن حراسة تلك الحقول بإغلاقها حتى تحقيق مطالبهم.