قطر تستدعي السفير الهندي وتسلمه مذكرة رسمية حول رفضها للتصريحات المسيئة للنبي محمد

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، الدكتور ديباك ميتال وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، مساء الأحد، سلم وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، المذكرة الرسمية لسفير جمهورية الهند.

ورحبت قطر بالبيان الصادر عن الحزب الحاكم في الهند، الذي أعلن خلاله ايقاف المسؤول عن مزاولة نشاطه بالحزب؛ بسبب تصريحاته التي أثارت غضب المسلمين حول العالم.

وأكدت في مذكرة الاحتجاج عن توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند، لافتةً إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب، يشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش، والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية.

وأشارت المذكرة، إلى أن أكثر من ملياري مسلم على مستوى العالم يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي جاءت كرسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند.

وجددت قطر دعمها الكامل لقيم التسامح والتعايش واحترام جميع الأديان والقوميات، حيث أن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإسهام في ترسيخ الأمن والسلام الدوليين.