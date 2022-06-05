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وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الهندي بسبب الإساءة للرسول محمد

(د ب أ)
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 11:08 م
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد السفير الهندي لدى طهران لتسليمه مذكرة احتجاج عقب "الإساءة" للرسول محمد في برنامج تلفزيوني هندي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه "عقب الإساءة للرسول الأكرم في برنامج تلفزيوني هندي، استدعى المدير العام لجنوب آسيا، مساء اليوم الأحد، السفير الهندي في طهران، إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية".

وأعرب السفير الهندي لدى طهران عن أسفه وعدم قبوله لهذا الفعل قائلاً: "هذا ليس موقف الحكومة الهندية التي تحترم الأديان، والشخص المهين ليس له أي منصب حكومي وفقط لديه منصب حزبي، كما تم فصله من هذا المنصب".

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