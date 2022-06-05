مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 في إطلاق نار بولاية تينيسي الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرين في إطلاق نار بمدينة "تشاتانوجا" بولاية تينيسي الأمريكية، اليوم الأحد، حيث سقط بعض الضحايا بأعيرة نارية بينما سقط آخرون بسبب السيارات التي حاولت الفرار من المنطقة، حسبما قالت الشرطة المحلية.

وقال جيرمي ايميس، المتحدث باسم قسم شرطة "تشاتانوجا" لشبكة سي ان ان الإخبارية إن الشرطة استجابت لتقارير عن إطلاق للنار في ملهى ليلي قبل الساعة 0245 صباحا بالتوقيت المحلي، وعثرت الشرطة على عدد من الضحايا عند وصولها وبدأت في تقديم الرعاية الطبية.

وأوضح ايميس أنه بشكل إجمالي، أصيب 14 ضحية بأعيرة نارية، في حين سقط ثلاثة ضحايا آخرين عندما صدمتهم سيارات كانت تحاول الفرار من مكان إطلاق النار.

وتعتقد الشرطة أن أكثر من شخص شاركوا في إطلاق النار إلا أنه لم يتم احتجاز أي مشتبه بهم.