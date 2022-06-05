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رئيس حزب الوفد: الحوار الوطني بداية للاستقرار والجمهورية الجديدة

أحمد علام
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:18 ص | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 4:18 ص

قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن الحزب يتمتع بخلفية تاريخية كبيرة، وقاد لواء الاستقلال إبان إطلاق اسم حزب الأمة عليه، في الحقبة مابين 1923 وحتى 1952.

وأضاف يمامة، في حواره لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "on" مساء السبت، أن حزب الوفد انفرد بأنه حكم في الفترة ما قبل 1952، وعندما جمدت الأحزاب بعد 1952 وعادت في السبعينات، عاد بنفس القوة والزخم مجدداً بنفس الزعماء والرموز.

وتابع أن في أعقاب 25 يناير 2011، والاضطراب الأمني آنذاك، كانت الظروف الأمنية لا تسمح أبداً بالنشاط الحزبي، لأن الوضع الأمني مقدم على أي نشاط سياسي.

وأوضح أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية وولادة جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.

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