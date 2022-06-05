قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن 80 سفينة ستعبر قناة السويس غدا الاثنين، مؤكّدًا أن الوصول لهذا العدد لم يكن ممكنا قبل إنشاء قناة السويس الجديدة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الهيئة حققت العام الماضي إيرادات بلغت 6 مليارات و300 مليون دولار، فيما من المتوقع تحقيق سبعة مليارات دولار هذا العام.



وأشار إلى أنّ هذه الإيرادات غير مسبوقة في تاريخ الهيئة، لافتًا إلى أنّ خبرات العاملين بالهيئة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يتم تنفيذه بشكل دائم هو السبب في تحقيق هذه النتائج.



ولفت ربيع، أيضًا إلى دور المشروعات التي يتم تنفيذها، ورؤية الهيئة للنقل البحري وما يشهده من تطور كبير.



وأكّد أن أزمة جنوج السفينة إيفرجيفين برهنت على قدرة عاملي الهيئة وخبراتهم بما يساهم في تحقيق إنجازات للقناة.