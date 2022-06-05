قتيل و15 جريحا في عواصف عنيفة بفرنسا

أسفرت العواصف الرعدية العنيفة التي ضربت فرنسا، منذ أمس السبت، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين بجروح بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، حالة انذار برتقالي، صباح الأحد، في المقاطعات الـ 25 التي لا تزال معنية، وتقع بشكل رئيسي في شمال شرق فرنسا. وفي بعض المناطق تجاوزت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة.

ولقيت امرأة في الثلاثينيات من عمرها حتفها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في روان، وفق ما ذكر مصدر في مكتب رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة غرب باريس لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان للصحافة صباح الأحد إن العواصف خلفت أيضا "15 جريحا بينهم اثنان في حالة خطيرة" أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما "في حالة حرجة".

وأوضح الوزير أن العاصفة الشديدة اجتاحت 65 مقاطعة فرنسية، السبت، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 15 ألف منزل الأحد. وأشار إلى أنها "المرة الأولى منذ عشرين عاما" التي تشهد فيها هذه المساحة الشاسعة من البلاد عواصف في وقت واحد.

من الأضرار المسجلة، أورد دارمانان "أعمالا فنية" وخصوصا جسورا "جرفتها المياه" في مايين (غرب) بالإضافة إلى كروم العنب، خصوصا في منطقتي لاند وجير (جنوب غرب).

وفي الجنوب الغربي، سقطت حبات بَرَد بلغ قطرها عدة سنتيمترات على جزء من منطقة أرمانياك الشهيرة بصناعة النبيذ الأبيض الفرنسي، حسبما أفاد مزارعو كروم ومسؤولون محليون وكالة فرانس برس.

وفي جير، قال رئيس غرفة الزراعة في المقاطعة برنارد مالابيراد "نقدر مساحة الكروم المتضررة بما بين أربعة وخمسة آلاف هكتار، وتأثرت عشرات الآلاف من الهكتارات من المحاصيل" فيها.

وأشار إلى أن حبات بَرَد بلغ قطرها نحو 3 سنتيمترات أحدثت أضراراً جسيمة في غرب المقاطعة. وسجل برق في سماء بريتاني ونورماندي (غرب) وفي فال دي لوار (وسط) أو إيل دو فرانس حول العاصمة الفرنسية.

ونشر مصورون هواة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لصاعقة تضرب قمة برج إيفل في العاصمة.