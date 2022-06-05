عمدة موسكو يوقع اتفاقية تعاون وتوأمة مع رئيس وزراء لوجانسك

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وقع عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين مع رئيس وزراء جمهورية لوجانسك سيرجي كوزلوف، اتفاقية تعاون وتوأمة بين العاصمة الروسية موسكو ومدينة لوجانسك.

وكشف عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تصريحات له - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - عن خطط لإعادة إعمار مدينة لوجانسك واستعادة الحياة الطبيعية بها.

وأضاف أن " موسكو ستقدم مساعدات إنسانية وستسهم في ترميم البنية التحتية الاجتماعية والهندسية لمدينتي لوجانسك ودونيتسك، كما وقعنا اتفاقيات لتطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية مع سلطات لوجانسك".

وقال لقد " وضعنا الخطط لإعادة إعمار لوجانسك وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وذلك عن طريق ترميم المدارس والمستشفيات والمباني السكنية"، مؤكدا أن موسكو ستساهم في إصلاح أنابيب الغاز وشبكات المياه والكهرباء والطرق، معربا عن ثقته في نجاح العمل المشترك مع حكومة لوجانسك بفضل دعم السكان.