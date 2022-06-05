زعيم المعارضة الأسترالية يعين 10 نساء في حكومة الظل

كشف زعيم المعارضة الأسترالية، بيتر داتون، النقاب عن حكومة الظل التي تضم 10 نساء، من بين 24 عضوا، حيث يسعى الائتلاف "الليبرالي الوطني" لاستمالة الناخبات، اللاتي تخلين عنه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وسيشغل الحزب "الليبرالي" الذي ينتمي لتيار يمين الوسط 18 من الحقائب الوزارية لحكومة الظل، وسيشغل الحزب الوطني، الذي يمثل أستراليا الريفية والإقليمية، الحقائب الست الأخرى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وستكون نائبة زعيم الحزب "الليبرالي" سوزان لي، وزيرة للصناعة في حكومة الظل والمتحدثة باسم المعارضة لشؤون المرأة.

وقال داتون للصحفيين في بريسبان اليوم الأحد: "لقد حاولنا تحقيق توازن هنا ولا يقتصر هذا التوازن على الاختصاصات القضائية فقط، ليس فقط من حيث الجنس، لكن الخبرة".

وأضاف "أنا فخور جدا بالفريق الذي تمكنا من تشكيله".