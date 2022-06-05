محافظ المنوفية يلتقي وفد المجلس القومي للمرأة

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام بوفد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتور سحر إمام، مقرر المجلس فرع المنوفية، بحضور الدكتور محمد الموجي ممثل مركز الحكمة لعلاج الصحة النفسية ، الاستاذ أحمد فوزي مدير قصر ثقافة شبين الكوم .

وتناول اللقاء مناقشة محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتحقيق نقلة نوعية في مجالات بناء الإنسان المصري ونشر الوعي الأسري والمجتمعي لضمان الحفاظ على كيان الأسرة المصرية كونها أساس المجتمع وتقدمه.

كما تناول اللقاء بحث ومناقشة مشروع الأحوال الشخصية وعرضه علي الحوار المجتمعي ومدى أهميته في الحفاظ علي تماسك الأسرة المصرية ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وحماية الحقوق والحريات المقررة للمرأة والحفاظ علي مكتسباتها ، فضلاً عن معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة .

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، أن المجلس بصدد إطلاق حملات توعوية ضمن برنامج الإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة، في إطار محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من أجل النهوض بالأسرة المصرية وتنميتها وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية لدور الأحداث والأيتام والمسنين، وكذا المدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً واجتماعيا وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا المرأة والتي تتضمن التوعية الصحية والنفسية وتقديم المشورة الأسرية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً وأساليب الاختيار السليم والتأكيد على أهميته في البناء والتخطيط لإقامة أسرة سليمة وسوية، وكذا حملات للتوعية بصحة الأم والطفل والتغذية وغيرها من المحاور الهامة التي تهم الأسرة المصرية.

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة والجهود الهادفة والبناءة المتمثلة في تحقيق أهداف ومحاور تلك المشروع الحيوي، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المرأة وتمكينها في كافة القطاعات والمجالات الحياتية وخاصة المرأة المعيلة.