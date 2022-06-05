الأمن في جنوب إفريقيا يحقق في تعرض مسؤولة بمكتب الرئيس لتهديد بالقتل

تحقق وكالات الأمن بجنوب إفريقيا، في تهديد تلقته مسؤولة بمكتب الرئيس، وذلك عقب أن تلقت تهديدات بالقتل مرتبطة بعملها في تحقيق بشأن أعمال فساد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن بيانا صادر من الرئاسة جاء فيه أن المسؤولة فينديل باليني عثرت على مظروف يحتوى على رصاصة وخطاب تهديد في بريدها خلال الاسبوع.

وتحقق جهات الأمن في الواقعة، ويحتوى الخطاب على تحذير بعدم الاستمرار في تحقيق جار بشأن أعمال فساد.

يذكر أن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما اضطر للاستقالة عام 2018، بعد توليه الرئاسة لمدة 9 أعوام شابتها فضائح. وبعد ذلك تولى الرئيس سيريل رامافوزا الرئاسة، وشكل لجنة للتحقيق في أعمال فساد وقعت خلال فترة رئاسة زوما.