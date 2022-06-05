قال محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن قطاع الكنترول والمراقبة على امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي انتهى من أعمال التصحيح، وجارٍ مراجعة ورصد الدرجات تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق ودائرة محافظة الشرقية.

وأوضح محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الصف الدراسي الثاني لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي فور اعتماد النتيجة من جانب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وسط تأكيد على إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالشرقية يوم الخميس المقبل.

وناشد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، جموع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى أية حقائق، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.