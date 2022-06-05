وزير التعليم ينفي وجود امتحانات تجريبية للثانوية العامة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما تتداوله بعض المواقع بوجود امتحانات تجريبية للثانوية العامة وتدعي أنها من الوزارة، قائلا: "تزيد من الفجور في الكذب بوضع اسم بنك المعرفة، عليها وهو كذب ونصب واحتيال لا أساس له ولم تعلن الوزارة شيئا من هذا".

وأكد شوقي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن كل المواقع على السوشيال ميديا أو جروبات الواتساب أو جروبات الفيسبوك التي تضع "بنك المعرفة" في اسمها كاذبة ولا علاقة لها بالوزارة أو ببنك المعرفة الذي له صفحة رسمية واحدة فقط والباقي يستخدمون الاسم وهى جريمة للإيحاء بمصداقية لا يمتلكونها.

ونفى شوقي ما تردد عن زيادة مصروفات المدارس الخاصة 10% بداية من العام الدراسي المقبل أو وجود مفاجآت في منهج الصف الخامس الابتدائي العام المقبل، مؤكدا: "كل ما لا ينشر على صفحاتنا الرسمية لا أساس له وليس لأحد علم بموضوع لا يتم نشره أولا على صفحاتنا الرسمية".