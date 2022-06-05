برنامج الأمم المتحدة للبيئة يطلق حملة «لا نملك سوى أرض واحدة» في يوم البيئة العالمي

أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة حملة واسعة، اليوم الأحد، احتفالا بيوم البيئة العالمي تحت شعار ”لا نملك سوى أرض واحدة“، للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام مع الطبيعة، والاحتفال بكوكب الأرض وحمايته وصيانه موارده.

وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة - في بيان له اليوم الأحد - أن هذه الحملة ستتضمن عدة فعاليات وتستضيف السويد الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة لعام 2022، ودعا البرنامج في بيانه الأفراد وأصحاب الأعمال ومختلف الحكومات إلى المشاركة بأي جهود ممكنة من أجل حماية البيئة واستعادتها بصورة أكثر استدامة، مشيرا إلى أننا لا نملك سوى هذا الكوكب فهو موطن البشر الوحيد وعليهم حماية موارده المحدودة.

وأضاف البيان أن شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" هو شعار مؤتمر ستوكهولم لعام 1972 ، الذي شهد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وبعد مرور خمسين عاماً، مع الأزمات الكوكبية الثلاث وهي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستمرار تعرض كوكبنا للخطر من جراء التلوث والنفايات، أصبح الشعار وثيق الصلة أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح البيان "تعد بعض العوامل مثل تغير المناخ وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي والتلوث والنفايات أدلة على أن (ناقوس الخطر) يدق من حولنا في أرجاء الأرض، وأن الوضع ينذر بمزيد من الشؤم كل يوم. ويكمن المخرج من هذا المأزق في تحويل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لجعلها أكثر شمولاً وعدلاً وأكثر اتّصالاً بالطبيعة.ولحسن الحظ، أصبحت الحلول والتكنولوجيا في متناول اليد وبأسعار مقبولة".

وحث برنامج الأمم المتحدة على أنه يجب أن تكون الخيارات التحويلية فعلاً متوفرة وكلفتها مقبولة، ويجب أن تكون جذابة للأفراد، بشكلٍ يجعلها أفضل خيارٍ يومي بالنسبة إليهم، والكثير من هذه الخيارات لا يمكن إتاحته إلا عبر كياناتٍ كُبرى مثل: الحكومات الوطنية ودون الوطنية، والمؤسسات المالية والتجارية، والمنظمات الدولية، ومنظمات أخرى، تتمتَّع بالصلاحيات الكافية لإعادة صياغة القواعد ووضع الأُطُر لطموحنا وفتح آفاق جديدة أمامنا.

وفى إطار الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، سيقوم برنامج الأمم المتحدة بتغطية الاحتفالات من جميع أنحاء العالم، والتعريف بالأشخاص والمبادرات التي تعمل على حماية البيئة، وتشمل هذه التغطيات "الحافلات الكهربية في القاهرة إلى احتفالية رياضية لذوى الإعاقة في مدينة مومباي إلى مبادرة لتدوير المخلفات في بوخارست للتعريف بأحدث المبادرات المتعلقة بالبيئة في هذا اليوم العالمي.

وأطلق البرنامج فرص المشاركة في الحملة عبراستخدام هاشتاج #لا_نملك_سوى_أرض_واحدة- و#يوم_البيئة_العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي.