ألمانيا: انطلاق المفاوضات التمهيدية لمؤتمر المناخ العالمي المقبل في بون

انطلقت اليوم الاثنين، مفاوضات تستمر لعشرة أيام في مدينة بون الألمانية، وذلك للتمهيد لمؤتمر المناخ العالمي المقبل المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة إليها.

وقال ديفيد ريفيش من منظمة جيرمان ووتش البيئية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن: "كل المؤشرات تشير إلى أن دولة الإمارات، بصفتها الريس القادم لمؤتمر المناخ، ستحاول دفع جدول أعمالها بشكل كبير لإطالة عمر النفط والغاز".

ويتوقع مراقبون أن تكون المفاوضات صعبة بشكل خاص، لأنه ليس من المتوقع أن تتخذ دولة الإمارات - بصفتها مضيفة لمؤتمر المناخ العالمي المقبل - أي خطوات لإنهاء إنتاج الطاقة من النفط والغاز.

وينعقد مؤتمر المناخ العالمي - المعروف باسم (كوب 28) - خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم المجتمع العالمي خلال المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

وقال وزير الصناعة الإماراتي سلطان أحمد الجابر إن بلاده تهدف إلى بناء توافق في الآراء بشأن القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن هدفه هو "نتيجة متوازنة وطموحة" للمؤتمر.

وأقر الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، بوجود "توتر بين المصلحة الوطنية والصالح العام العالمي".

وقال للمشاركين في ملاحظاته الافتتاحية: "أدعو المندوبين إلى التحلي بالشجاعة، وأن يروا أنه من خلال منح الأولوية للصالح العام، فإنكم تخدمون أيضا مصالحكم الوطنية - وأن تتصرفوا وفقا لذلك".

وتعتبر المنظمات البيئية أنه من الضروري بشكل عاجل أن تتحد الدول التقدمية في تحالف خلال المؤتمر المؤقت. وتقول برلين إنها تعمل على مثل هذا التحالف.

وقالت مبعوثة ألمانيا الخاصة للعمل المناخي الدولي، جنيفر مورجان، اليوم الإثنين: "خلال الأسبوعين المقبلين، سنعمل مع الاتحاد الأوروبي على بناء تحالف واسع من أجل سياسة مناخية عالمية طموحة".

وقال ستيل، في بون إنه بالنسبة للعديد من الناس حول العالم يعتبر الحد من ارتفاع درجة حرارة كوكبنا عند 1.5 درجة مئوية مسألة تمس الوجود، مضيفا أن عملية تقييم الجهود في دبي ستتيح الفرصة للتعامل مع التغييرات الضرورية بحيوية متجددة ومنظور واضح.