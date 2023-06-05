تعتزم إندونيسيا ضخ 20.5 تريليون روبية (1.4 مليار دولار) قيمة رأسمال جديد في شركات البناء المتعثرة، بعد أن سعت شركات مدعومة من الدولة لإعادة هيكلة أعباء ديونها الضخمة في خضم تراكم الخسائر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال نائب وزير المؤسسات المملوكة للدولة، كارتيكا ويرجواتمودجو لنواب البرلمان اليوم الإثنين، إنه من المقرر أن تحصل شركة بي تي ويجايا كاريا على 8 تريليونات روبية، بينما ستتلقى هوتاما كاريا 12.5 تريليون روبية، مضيفا أنه تم تخصيص الأموال لعام 2024.

وبالنسبة للشركة الأخيرة، يأتي الضخ النقدي إضافة إلى طوق نجاة مقترح بالفعل بقيمة 10 تريليونات روبية.

وقال إن هوتاما كاريا ستستخدم الأموال الإضافية لتحمل تكاليف مشروعات الطرق من شركة البناء المتعثرة الأخرى، بي تي واسكيتا كاريا.

وتشهد أكبر أربع شركات بناء إندونيسية مدرجة بالبورصة، بما في ذلك بي تي واسكيتا كاريا وبي تي ويجايا كاريا، تضخم أعباء ديونها نتيجة لتوجه الرئيس جوكو ويدودو للتوسع في مشروعات البنية التحتية.ووصلت تلك الأعباء إلى 130 تريليون روبية بنهاية الربع الأول.

وطلبت شركة ويجايا كاريا من البنوك السماح لها بتأخير سداد أقساط ديونها في الوقت الذي حصلت فيه شركة وسكيتا جاريا على موافقة المستثمرين على تأجيل سداد أقساط ثلاثة إصدارات من سنداتها بالعملة المحلية كجزء من خطة أوسع لإعادة جدولة ديونها.

وفي وقت سابق، أوقفت وزارة المالية زيادة رأس المال بقيمة 3 تريليونات روبية لشركة واسكيتا، على الرغم من الموافقة على ضخ رأس المال للسنة المالية 2022، بعد أن فشلت الشركة في الحصول على موافقة حملة السندات لتأجيل دفع القسيمة المستحقة في مايو الماضي قبل أن تحصل على موافقتهم بعد ذلك.

وقال كارتيكا: "نحن لا نستبعد إمكانية زيادة مقترح ضخ رأس المال في حالة زيادة الاحتياجات في إطار إعادة الهيكلة"، مضيفا: "نحن نعيد الحساب ونناقش مع وزارة المالية إلى أي مدى سنقوم بالدفع فيما يتعلق بالقدرة اللازمة لجعل واسكيتا في حالة صحية مرة أخرى".

وحذرت وكالات التصنيف في السنوات القليلة الماضية من أن الميزانيات العمومية لشركات التشييد الحكومية الإندونيسية تتدهور وسط الاقتراض المكثف لتمويل دفعة البنية التحتية بقيادة حكومة الرئيس جوكو ويدودو.