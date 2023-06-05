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مسئول: تسمم نحو 100 طالب وطالبة في شمال أفغانستان

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:23 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 2:23 م

قال مسئول محلي أفغاني، اليوم الإثنين، إن نحو 100 طالب، معظمهم من الفتيات، أصيبوا بالتسمم في ولاية سربل شمال أفغانستان.

وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة المحلية عمير ساريبولي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن التسمم وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدرستين في مقاطعة سانشراك بالولاية.

وقال ساريبولي إن سبع معلمات ومعلم وعامل نظافة في المدارس كانوا من بين المتضررين.

وأضاف المسئول أن الحالة الصحية للعديد من الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفى المقاطعة جيدة. وكان الطلاب يعانون من الغثيان وضيق التنفس.

ويعتقد عمير أنه تم استخدام مادة في الفصول الدراسية تسببت في الإصابة بضيق التنفس وكذلك سيلان العيون والأنوف.

وفي مقطع مصور، نشرته قناة "أمو" التلفزيونية ومقرها الولايات المتحدة عبر الإنترنت، يمكن رؤية عدد قليل من الطلاب مستلقين على أسرة المستشفى.

ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص فيما يتعلق بالحادث.


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