السيطرة على الحريق الذي اندلع في جبال هازر بشمال ألمانيا

أعلنت مدينة فيرنيجيروده الألمانية، اليوم الاثنين، السيطرة على الحريق الذي اندلع في قمة كونيجسبرج بجبال هازر شمالي ألمانيا أمس الأحد، بينما لا يزال حريق آخر مشتعل في قاعدة عسكرية سابقة جنوب برلين.

وأرغم الحريق 100 شخص على مغادرة أعلى قمة في شمال ألمانيا، وهي قمة بروكن. وقالت متحدثة باسم مدينة فيرنيجيروده القريبة إنه تم إجلاء السائحين الذين كانوا على مقربة من الحريق.

وقالت المدينة إن إدارة الإطفاء في منطقة هازر لا تزال تواصل عملها بمشاركة نحو 80 شخصا.

وقالت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "تم إجلاء الناس بحافلة حتى يتمكنوا من النزول من الجبل بأمان. وتم تعليق حركة السكك الحديدية، بسبب مخاوف من وجود خطر على القضبان".

واندلع الحريق في فترة ما بعد الظهر أسفل القمة الفرعية لجبل بروكن. وتسببت الرياح المتغيرة في انتشار ألسنة اللهب بسرعة، حيث أتت النيران على نحو هكتارين بحلول مساء الأحد.

وتم إرسال طائرة إطفاء ونحو 120 من رجال الإطفاء من البلدات المجاورة لإخماد النيران.

في غضون ذلك، لا يزال حريق غابات اندلع يوم الأربعاء الماضي مشتعلا في قاعدة تدريب عسكري سابقة بالقرب من جوتربرج (50 كيلومترا) جنوب ألمانيا.

وتسببت الرياح القوية في انتشار الحريق في ولاية براندنبورج؛ لتتضاعف المنطقة المتضررة إلى 326 هكتارا.

وقال كريستيان ليندنر- كلوبش رئيس مكتب النظام العام بالبلدية بعد ظهر اليوم الاثنين إن "النيران تتجه نحو شرائط الحماية، لكن إدارة الإطفاء تسيطر على الوضع هناك".