أفادت وسائل إعلامية هندية، اليوم الاثنين، بوفاة عروسين خلال ليلة الدخلة بعد الزفاف مباشرة، وذلك لأسباب صحية غامضة.

وقالت صحيفة «الهند اليوم» نقلا عن شهود عيان في ولاية أوتار براديش، إن العروسين توفيا بسبب نوبة قلبية في الليلة التي أعقبت الزفاف مباشرة.

ووقع الحادث في إحدى قرى ناحية بحرايش شمال ولاية أوتار براديش، حيث يبلغ العريس 22 من العمر وتزوج من صديقته البالغة من العمر 20 عامًا، وبعد الاحتفال دخلا غرفتهما، وفي صباح اليوم التالي عُثر عليهما ميتين.

وأشارت صحيفة إلى أن القصة أصبحت أكثر غموضًا عندما أظهرت نتائج فحص الطب الشرعي أن سبب وفاة المتزوجين حديثًا كان نوبة قلبية.

وتم تأكيد هذه المعلومات من قبل الشرطة المحلية، لكنه لم يتم تحديد ما يمكن أن يسبب النوبات القلبية بالضبط وتم حرق رفات العروسين في القرية الأصلية للعريس المتوفى.