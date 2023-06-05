الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إيران إلى تنفيذ كل الالتزامات النووية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، في فيينا اليوم الإثنين، إن إيران لم تنفذ حتى الآن بشكل كافي الالتزامات من أجل المزيد من الشفافية فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وفي مارس، أتفق جروسي والقيادة في طهران على زيادة مراقبة المنشآت النووية والتحقيقات في المواقع النووية السرية سابقا في إيران.

ومن حينها لم يتم تنفيذ سوى "جزء يسير مما كنا ننتظره"، بحسب ما قاله جروسي خلال اجتماع لمجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين.

وأقر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتركيب بعض كاميرات المراقبة والأجهزة.

وأضاف: "جرى إحراز بعض التقدم ولكن ليس بالقدر المأمول".

وتابع: "ما نحتاج حدوثه الآن هو عملية مستدامة وغير متقطعة تؤدي إلى تنفيذ كل الالتزامات.. دون المزيد من التأجيل".

وأشار جروسي، مجددا إلى أنه على عكس الاتفاق النووي لعام 2015، حشدت إيران بالفعل أكثر من مئة كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية في النقاء تصل إلى 60 %.

ويقول الخبراء إن 50 كيلوجراما تكفي بالفعل لصناعة سلاح نووي في حال كان اليورانيوم مخصب أكثر قليلا.