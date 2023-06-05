أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 300 دولار لكل ألف متر مكعب

كشفت بيانات بورصة لندن عن ارتفاع العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 16% خلال يوم واحد، إذ تجاوزت عتبة 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو، على مؤشر التداول عند 265.5 دولار لكل ألف متر مكعب (+ 0.8%)، وسجل سوق الغاز لكل ألف متر مكعب نحو 307.4 دولار (+ 16.7%)، وفق وكالة سبوتنيك.

وتعتمد ديناميكيات عروض الأسعار على سعر التسوية ليوم التداول السابق، 263.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وتراجعت أسعار الغاز منذ نهاية العام الماضي، لما دون 300 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويقل «هذا» بأكثر من 13 مرة عن القيم القياسية في الأيام الأولى من ربيع العام الماضي الذي سجل تكلفة قياسية نحو 3892 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وفي شتاء 2021-2022، تجاوزت الأسعار عتبة 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وفي أوائل الربيع بسبب مخاوف من حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، وصلت إلى مستوى قياسي.

ومثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار غير مسبوقة في تاريخ مراكز الغاز في أوروبا منذ عام 1996.